Финальный этап «Битвы роботов» пройдет 31 октября в Казани

Зрители смогут увидеть, как в поединках сойдутся роботы 36 команд. Соревнования пройдут двух весовых категориях: для машин до 110 килограмм и для мини-роботов весом до 1,5 килограмма. Ими будут управлять команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов из разных стран.

Шоу разделят на две части. В рамках первой пройдет церемония открытия, а также два блока поединков в обеих категориях. Вторая часть тоже будет состоять из состязаний. Каждый блок откроется эффектным шоу-прологом.

В битве роботов примут участие команды из Индии, Китай, Бразилии и Эквадора. Среди российских финалистов свои умения покажут участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Новосибирской, Свердловской, Белгородской, Тюменской, Иркутской областей, Татарстана и Пермского края.