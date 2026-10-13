360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Финальный этап «Битвы роботов» пройдет 31 октября в Казани

    «Битва роботов»
    Фото: «Битва роботов»

    Финальный этап «Битвы роботов» состоится в рамках форума Kazan Digital Week 31 октября. Мероприятие пройдет 31 октября на базе МВЦ «Казань Экспо».

    Зрители смогут увидеть, как в поединках сойдутся роботы 36 команд. Соревнования пройдут двух весовых категориях: для машин до 110 килограмм и для мини-роботов весом до 1,5 килограмма. Ими будут управлять команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов из разных стран.

    Шоу разделят на две части. В рамках первой пройдет церемония открытия, а также два блока поединков в обеих категориях. Вторая часть тоже будет состоять из состязаний. Каждый блок откроется эффектным шоу-прологом.

    В битве роботов примут участие команды из Индии, Китай, Бразилии и Эквадора. Среди российских финалистов свои умения покажут участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Новосибирской, Свердловской, Белгородской, Тюменской, Иркутской областей, Татарстана и Пермского края.

    Читайте также

    Координатор ООН призвал быть готовыми к сценарию восстания ИИ против людей

    В Москве начались отборочные этапы международной «Битвы роботов»

    Эксперт в области ИИ Лещенко назвал три причины галлюцинаций нейросетей

    Координатор ООН призвал быть готовыми к сценарию восстания ИИ против людей

    В Москве начались отборочные этапы международной «Битвы роботов»

    Эксперт в области ИИ Лещенко назвал три причины галлюцинаций нейросетей