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    Столичный суд запретил раздевать россиян с помощью ИИ

    Суд в Москве запретил генерировать обнаженные фото россиян через нейросети

    Фото: РИА «Новости»

    Суд в Москве постановил запретить использовать фото россиян для генерации в нейросетях, где людей делают обнаженными. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

    В них указали, что Роскомнадзор нашел нейросеть, которую рекламировали со слоганом «Разденьте свою подругу с помощью ИИ».

    Сервис предлагал по запросу пользователя создать обнаженное или порнографическое фото посредством технологий ИИ на базе реального снимка.

    В Роскомнадзоре заявили, что платформа, работающая с помощью зарубежных сервисов, нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни. Также нет согласия людей на обработку персональных данных.

    Ведомство направило в суд исковое заявление. Судьи решили, что как публикация на сайте фото- и видеоизображений россиян, так и ИИ-генерация материалов с ними — незаконные.

    Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков назвал признаки созданного мошенниками видео.

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