HR-эксперт Ферик объяснила чувство вины сотрудников из-за использования нейросетей

Сотрудники могут чувствовать вину из-за нейросетей, ошибочно полагая, что те работают вместо них. Об этом рассказала руководитель по управлению персоналом офиса и распределительного центра книжной сети «Буквоед» Татьяна Ферик, сообщает RT .

По данным исследований hh.ru и «Контур.Толк», 43% сотрудников применяют искусственный интеллект для рабочих задач, но лишь 13% делают это регулярно. Некоторые скрывают это из страха критики.

«Взаимодействие с ИИ сейчас — это такой же технический навык, как, например, работа с 1С, CRM-системами, графическими редакторами», — пояснила Ферик.

Нейросети ускоряют рутинные процессы, но человек по-прежнему ставит задачу и оценивает результат. Ферик призвала не копировать ответы без проверки: алгоритмы могут искажать сведения и придумывать факты. Цифры и ключевые выводы нужно сверять с надежными источниками.

Эксперт также посоветовала не доверять нейросети оценку собственной работы: модель может соглашаться с ошибочными предположениями пользователя. Кроме того, необходимо соблюдать корпоративные запреты на передачу персональных данных и коммерческой тайны.

По мнению Ферик, внутренние правила использования нейросетей помогут снизить чувство вины. Регламенты обозначат границы допустимого и снимут этические вопросы.