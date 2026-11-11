Фейк: хакеры взломали «Алису» и похитили записи личных разговоров россиян

В социальных сетях распространилась информация о том, что хакеры якобы взломали инфраструктуру голосового помощника «Алиса» и похитили записи личных разговоров россиян, собранные умными колонками. Утверждается, что злоумышленники также получили доступ к истории запросов и персональным данным пользователей. Предполагаемую утечку связывают с переносом серверов компании за рубеж. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

В соцсетях появились сообщения о масштабной утечке пользовательских данных голосового помощника «Алиса». Авторы публикаций утверждают, что хакеры проникли в инфраструктуру сервиса во время переноса части серверов «Яндекса» в зарубежные дата-центры.

По версии распространителей информации, злоумышленники похитили массивы голосовых записей, которые система сохраняла для обработки пользовательских запросов и обучения голосового помощника. Утверждается, что в распоряжении хакеров оказались не только стандартные команды вроде просьб включить музыку или установить таймер, но и фрагменты личных разговоров россиян.

Авторы публикаций заявляют, что умные колонки могли случайно записывать фоновую речь после ложного срабатывания на ключевое слово. Якобы эти записи вместе с историей обращений к «Алисе» хранились в базе данных, привязанной к учетным записям пользователей и конкретным устройствам. По словам неназванных источников, полученная информация позволяла установить местоположение колонки, определить ее владельца и выяснить содержание разговоров поблизости.

Также утверждается, что после предполагаемого взлома сотрудники «Яндекса» начали экстренно менять ключи доступа и переносить базы данных. При этом компания якобы не смогла установить, какой объем информации успели скачать злоумышленники и кому могли передать похищенные сведения.

Правда

В «Яндексе» опровергли 360.ru информацию о взломе инфраструктуры голосового помощника «Алиса» и похищении пользовательских данных.

«Никакого взлома инфраструктуры Алисы не было, информация об этом — фейк. Данные российских пользователей Алисы продолжают храниться и обрабатываться в России», — сообщили 360.ru в компании.

При этом авторы распространяемых сообщений не представили проверяемых доказательств предполагаемой хакерской атаки. В публикациях упоминаются неназванные источники и собеседники, однако отсутствуют образцы якобы похищенных данных, технические отчеты о взломе или другие свидетельства, которые позволили бы подтвердить произошедшее.

В основе сообщений лежат реальные события, которые авторы связали с неподтвержденными утверждениями о краже информации. В октябре 2026 года три дата-центра «Яндекса» действительно пострадали в результате атак беспилотников. После этого компания начала переводить ключевые системы на резервные площадки, в том числе принадлежащие сторонним организациям. Однако речь шла о восстановлении работы инфраструктуры после физических повреждений, а не о последствиях хакерского проникновения.

В сообщении «Интерфакса» об этих событиях нет информации ни о взломе систем «Алисы», ни о переносе пользовательских данных за границу. Кроме того, использование сторонних площадок не означает размещения серверов в зарубежных дата-центрах.

Отдельного внимания заслуживают утверждения о хранении голосовых записей пользователей. «Яндекс» действительно сообщает, что история обращений к «Алисе» сохраняется на серверах компании. Записи голосовых запросов также могут использоваться для обучения и совершенствования работы ассистента. При этом, согласно разъяснениям компании, такие данные используют в обезличенном виде.

Однако сам факт хранения истории обращений не свидетельствует о том, что злоумышленники получили к ней доступ. Доказательств похищения этих сведений авторы публикаций не приводят.

Вместе с тем возможность случайной записи фрагментов фоновой речи действительно существует. Она связана с особенностями работы голосового помощника.

Согласно описанию «Яндекса», после активации «Алисы» устройство передает на сервер не только произнесенную команду, но и несколько предшествующих секунд звука. Компания также признает, что голосовой помощник иногда может ошибочно реагировать на слова, похожие по звучанию на имя «Алиса».

В результате отдельные фрагменты посторонних разговоров действительно могут попасть в отправляемую на сервер запись. Однако это не означает, что умные колонки непрерывно записывают домашние разговоры и передают их компании.

По объяснению «Яндекса», в обычном режиме до активации голосового помощника устройство обрабатывает звук локально. Содержимое фонового буфера при этом стирается. Отдельные функции, которые пользователь может включить самостоятельно, например режим радионяни, работают по другому принципу. Таким образом, техническая возможность случайного сохранения короткого фрагмента речи не подтверждает существования масштабной базы записей домашних разговоров, которую якобы похитили хакеры.

Еще одним обстоятельством, которое могло послужить основой для слухов, стало сообщение «Яндекса» о восстановлении данных облачной платформы Yandex Cloud после атак на дата-центры. В пресс-релизе от 23 октября компания сообщила о возвращении доступа к 90,47% данных, затронутых последствиями атак. Однако восстановление доступности информации после повреждения инфраструктуры и несанкционированный доступ к ней злоумышленников — совершенно разные события.

В сообщении компании речь идет именно о восстановлении работы сервисов. Никаких сведений о хищении записей «Алисы» в нем нет. Связь между восстановительными работами и предполагаемой утечкой пользовательских данных не установлена.

Таким образом, информация о том, что хакеры взломали инфраструктуру «Алисы» и похитили записи личных разговоров россиян, историю запросов и пользовательские данные, не соответствует подтвержденным фактам. В «Яндексе» опровергли взлом и подчеркнули, что данные российских пользователей продолжают храниться и обрабатываться на территории России. Авторы публикаций не представили доказательств кражи информации, а сообщения о повреждении дата-центров и восстановлении работы облачных сервисов сами по себе не свидетельствуют о хакерской атаке.

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