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    Шадаев заявил о близости к техограничению числа сайтов в белом списке

    Шадаев: более 900 интернет-ресурсов в России уже включены в белые списки

    Фото: РИА «Новости»

    В белом списке сервисов — 900 веб-ресурсов, но скоро может настать момент технического ограничения. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова привел ТАСС.

    «Есть технические ограничения у операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в белый список», — подчеркнул министр.

    По словам Шадаева, процесс пытаются упорядочить, поскольку есть сервисы, которые не слишком востребованы, но при этом жизненно необходимы, например, электрозаправки. При этом есть и задача включить в белый список все популярные ресурсы.

    В марте зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил внести в белый список кикшеринг, банкоматы, кассовые терминалы, шлагбаумы и видеокамеры.

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