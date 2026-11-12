Шадаев заявил о близости к техограничению числа сайтов в белом списке

Шадаев: более 900 интернет-ресурсов в России уже включены в белые списки

В белом списке сервисов — 900 веб-ресурсов, но скоро может настать момент технического ограничения. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова привел ТАСС .

«Есть технические ограничения у операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в белый список», — подчеркнул министр.

По словам Шадаева, процесс пытаются упорядочить, поскольку есть сервисы, которые не слишком востребованы, но при этом жизненно необходимы, например, электрозаправки. При этом есть и задача включить в белый список все популярные ресурсы.

В марте зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил внести в белый список кикшеринг, банкоматы, кассовые терминалы, шлагбаумы и видеокамеры.