Путин обязал владельцев ЦОД зарезервировать 10% мощностей для информресурсов

Владельцы российских частных дата-центров зарезервируют 10% площадей и мощностей для обеспечения бесперебойной работы информационных ресурсов в случае экстренной или чрезвычайной ситуации. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов .

Зарезервированные мощности в обычном режиме продолжат работать как обычно. Решение о переходе на поддержку информационных ресурсов примет специальная правительственная комиссия. Размер платы за использование техники не превысит предельный уровень, который она установит.

Если объемов отечественных дата-центров не хватит, то документ допускает временное использование вычислительных мощностей за пределами России. Это решение комиссия обязана согласовать с ФСБ.

Предварительную оценку площадей и мощностей российских дата-центров проведет Минцифры. Оно же разработает требования к надежности и бесперебойности работы информационных ресурсов.

В октябре украинские беспилотники атаковали дата-центры компании «Яндекс» во Владимирской и Рязанской областях, что привело к масштабному сбою в сервисах технологического гиганта. Компания объявила о восстановлении работы всех сервисов только в минувший четверг, 29 октября.

Министр цифрового развития Максут Шадаев объявил о совместной работе с Минобороны по защите дата-центров от атак.