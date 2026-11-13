Компании в России стали чаще искать специалистов по генеративному ИИ

Сбербанк: спрос на навыки работы с ИИ вырос почти на 20%

Российские компании все чаще ищут сотрудников с навыками работы с генеративным ИИ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Сбербанка.

В сентябре 2026 года такие навыки требовались в 4,7 тысячи вакансий. По данным исследования, это почти на 20% больше, чем годом ранее, и втрое больше, чем в начале 2025 года.

При этом спрос давно вышел за пределы ИТ-сферы, семь из 10 профессий не связаны с технологиями напрямую. По числу вакансий дизайнеры уступают только программистам и опережают дата-сайентистов, следом идут маркетологи, SMM-менеджеры и секретари.

Развитие ИИ формирует спрос на специалистов сопутствующих профилей — от ML-инженеров и AI-специалистов до экспертов по подготовке данных для обучения моделей.

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