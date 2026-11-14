Роскосмос вывел на орбиту аппараты «КОЭН» и «Киноспутник»

Роскосмос успешно вывел на орбиту и принял на управление аппараты «КОЭН» и «Киноспутник». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Космический аппарат «КОЭН» разработала фирма «МТ-ЛАБ», а «Киноспутник» — Группа компаний «СПУТНИКС». Ракета «Союз-2.1б» стартовала в 04:16 по московскому времени с космодрома Восточный.

«Это первый субсидированный запуск частных спутников по Национальному проекту „Космос“», — отметили в пресс-службе.

Запущенные аппараты будут вести съемку земной поверхности Земли в сверхвысоком разрешении. Их данные можно будет использовать для контроля целевого использования земель, выявления незаконных построек, наблюдения за опасными природными явлениями и решения ряда иных задач.

Ранее с космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету «Союз-2.1б». Она успешно вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны.