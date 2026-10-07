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    Профессор Тихомирова заметила, что антиплагиат отстает от развития нейросетей

    Детекторы сгенерированного текста не успевают за развитием искусственного интеллекта. Профессор кафедры философии НИЯУ МИФИ, ведущий эксперт лаборатории цифровых исследований Екатерина Тихомирова рассказала о трудностях распознавания таких текстов, сообщает RT.

    По словам Тихомировой, новые модели искусственного интеллекта выходят каждые три месяца и пишут все лучше. Она считает, что вскоре даже литературный редактор не сможет отличить сгенерированный текст от написанного человеком.

    Эксперт пояснила, что поиск формальных признаков использования нейросетей становится менее эффективным. Российские и зарубежные системы детекции сильно отстают, а большие языковые модели могут удалять маркировку с созданного ими контента.

    Тихомирова назвала ключевой проблемой не качество текста, а неэтичное использование искусственного интеллекта и фальсификацию данных. При проверке научных публикаций эксперт должен не только замечать неестественный язык, но и выявлять признаки недобросовестной работы с данными.

    По ее мнению, на первый план выходит оценка сути и ценности авторских идей, а не маркировка сгенерированного контента.

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