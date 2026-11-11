11 ноября 2026 18:09 Вице-президент GFCN назвал три направления борьбы с дезинформацией в эпоху ИИ Фото: Анатолий Стребелев Технологии

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Одной ручной проверки уже недостаточно, чтобы справляться с потоком фейков, создаваемых с помощью нейросетей. Об этом заявил вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Даниил Бисслингер на сессии «Доверие как ресурс коллективной безопасности: верификация информации» Международного форума обеспечения коллективной безопасности в Москве.

По его мнению, ответом должна стать экосистема доверия, которая объединяет медиаграмотность, технологии проверки и международное сотрудничество.

Когнитивный суверенитет и работа с информацией сегодня — это настолько же важно, насколько обеспечение безопасности государства в целом. Производство контента с появлением нейросетей стало супердешевым, суперпростым и супербыстрым. Нам за этим сильно не угнаться. Поэтому нужно менять саму среду — нам необходима экосистема доверия. Даниил Бисслингер

Для решения этой задачи он предложил участникам встречи комплексную стратегию: массовое развитие медиаграмотности населения, внедрение алгоритмов для выявления скрытых манипуляций с медиафайлами и плотную институционализацию международного сотрудничества.

Фото: Анатолий Стребелев

Как раз для расширения глобального присутствия GFCN открыл офис на Ближнем Востоке (GFCN International) и подписал меморандум о сотрудничестве с ассоциацией ведущих информационных агентств стран Азиатско-Тихоокеанского региона — OANA.

Модератор круглого стола, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, объединил мнения специалистов из разных регионов, которые активно обсуждали и дополняли идеи друг друга.

Фото: Анатолий Стребелев

Американский ИТ-консультант Джозеф Шуцман обратил внимание участников дискуссии на предвзятость и галлюцинации нейросетей, порекомендовав делегировать черновую работу локальным моделям искусственного интеллекта, но оставлять право финального вердикта за человеком.

Фото: Анатолий Стребелев

Эту позицию в разговоре поддержал директор по цифровому развитию ТАСС Кирилл Сидоров, отметив, что алгоритмы уже эффективно находят аномалии в массивах данных, однако окончательное решение при верификации новостей по-прежнему принимает редактор.

Фото: Анатолий Стребелев

Независимый парагвайский журналист Маурисио Кабальеро на примере недавнего банковского кризиса в своей стране обсудил с коллегами разрушительные последствия информационных вбросов, сравнив их с финансовым терроризмом. Он напомнил о критической важности работы с местными источниками для понимания подлинного контекста событий.

Фото: Анатолий Стребелев

Подводя итоги разговора, спикеры сошлись во мнении, что в эпоху глобальных кризисов главным инструментом защиты общества становится прозрачный и оперативный обмен результатами независимой верификации между государствами.