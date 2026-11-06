«Не существует». IT-эксперт объяснил, почему современный ИИ ненастоящий

Мораторий на открытие Центров обработки данных в США после победы Демократической партии на промежуточных выборах не остановит развитие искусственного интеллекта. Современные технологии еще не достигли того уровня, на котором можно было бы говорить об общем искусственном интеллекте (Artificial General Intelligence). Об этом IT-эксперт Илья Корнейчук сообщил Елене Кононовой в эфире 360.ru.

«Я с этим совершенно не согласен. <…> Все, что они могли вкинуть в топку обучения этих нейромоделей, все знания, которые накопило человечество, они уже вкинули», — сказал он.

Корнейчук заявил, что использующиеся сейчас технологии являются рассуждающими генеративными нейросетевыми моделями. Это не AGI, способный понимать, обучаться и решать.

«Никакого искусственного интеллекта не существует. И на данный момент нет никаких признаков того, что он появится в ближайшее время», — отметил он.