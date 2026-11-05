Роботы-доставщики заблокировали друг другу путь на узкой дорожке

Два колесных робота-доставщика остановились друг напротив друга на узкой дорожке и не смогли продолжить движение. Необычная сцена напомнила свидание, однако у нее может быть вполне техническое объяснение — взаимная блокировка алгоритмов.

Такая ситуация возникает, когда оба устройства распознают друг друга как препятствие и останавливаются, чтобы избежать столкновения. При этом каждому необходимо освободить путь, но ни один не может самостоятельно выполнить маневр в ограниченном пространстве.

Для автономных доставщиков такие ситуации особенно актуальны на узких тротуарах, дорожках и пандусах. Чтобы избежать заторов, разработчики предусматривают правила приоритета, маршруты объезда и механизмы выхода из тупиковых ситуаций.

Ранее в Германии робот пристал к юной девушке в Германии и попал в полицию.