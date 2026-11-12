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    Нейропсихолог Макарова объяснила, как ИИ может ослабить память и внимание

    Нейропсихолог Макарова: устный счет и чтение помогают тренировать мозг

    Постоянная замена самостоятельного мышления искусственным интеллектом может ухудшить память, внимание и способность анализировать информацию. Об этом предупредила нейропсихолог Кира Макарова, сообщает «Абзац».

    Макарова призвала не передавать нейросетям всю умственную работу и не воспринимать их ответы как истину в последней инстанции. По ее словам, такой подход снижает необходимость долго удерживать мысль и может негативно влиять на критическое мышление.

    Нейропсихолог пояснила, что неиспользуемые когнитивные навыки могут постепенно ослабевать. Однако пластичность мозга позволяет тренировать и восстанавливать эти способности. Для этого она посоветовала больше общаться с людьми, читать, заниматься творчеством и выполнять упражнения на память и внимание, пишет kp.ru.

    Среди полезных занятий Макарова назвала устный счет, в том числе подсчет денег и решение 100 простых примеров в день. Она также рекомендовала запоминать маршруты, не полагаясь только на навигатор. Чтение тренирует внимание, мышление и речь, а каллиграфия развивает зрительно-моторную координацию и точность движений руки при письме.

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