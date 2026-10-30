Маск предостерег, что в будущем ИИ сможет красть криптовалюту для себя

В будущем модели искусственного интеллекта начнут присваивать себе плоды хакерских атак. Об этом написал глава SpaceX Илон Маск в соцсети X .

Бизнесмен прокомментировал атаку хакеров на криптобиржу Binance.

«В какой-то момент агенты суперинтеллекта будут делать это, чтобы зарабатывать валюту для себя, а не для человека», — отметил Маск.

Ранее злоумышленники взломали криптовалютную биржу Binance. По данным компании, злоумышленники могли получить доступ к служебной инфраструктуре и провести несанкционированный вывод средств через вероятную компрометацию ноутбука инженера.

В начале октября президент США Дональд Трамп распорядился заменить термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект». Маск одним из первых поддержал это решение.