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    Маск предостерег, что в будущем ИИ сможет красть криптовалюту для себя

    Фото: 360.ru

    В будущем модели искусственного интеллекта начнут присваивать себе плоды хакерских атак. Об этом написал глава SpaceX Илон Маск в соцсети X.

    Бизнесмен прокомментировал атаку хакеров на криптобиржу Binance.

    «В какой-то момент агенты суперинтеллекта будут делать это, чтобы зарабатывать валюту для себя, а не для человека», — отметил Маск.

    Ранее злоумышленники взломали криптовалютную биржу Binance. По данным компании, злоумышленники могли получить доступ к служебной инфраструктуре и провести несанкционированный вывод средств через вероятную компрометацию ноутбука инженера.

    В начале октября президент США Дональд Трамп распорядился заменить термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект». Маск одним из первых поддержал это решение.

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