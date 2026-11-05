Россия готовит новый корабль к полетам на Луну и астероидам

Российский перспективный транспортный корабль нового поколения перешел к автономным комплексным испытаниям. Сейчас разработчики готовят аппарат к будущим летным проверкам, сообщил ТАСС космонавт-испытатель Марк Серов.

Специалисты уже собрали макеты и экспериментальные установки. Отдельное направление работы — подготовка экипажа: инженеры прорабатывают размещение рабочих мест, интерфейсы и алгоритмы взаимодействия человека с бортовыми системами.

«Сам корабль выходит на этап подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап», — отметил космонавт.

Серов уточнил, что корабль создают для экспедиционных миссий за пределами околоземной орбиты. В числе предполагаемых задач — облет Луны и полеты к астероидам. Аппарат рассчитан на использование второй космической скорости.

При этом, несмотря на предназначение корабля, его летные испытания планируют проводить на орбите Земли. Разработчики пока не намерены подробно раскрывать промежуточные результаты работ.

Ранее рекордные 12 тысяч заявок поступили в отряд космонавтов России.