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    Облачный провайдер Beget сообщил о крупном сбое

    Beget: произошел крупный инцидент на всех уровнях архитектуры

    Фото: РИА «Новости»

    Сбой в работе на всех уровнях архитектуры произошел у облачного провайдера и регистратора Beget. Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

    Сотрудники Beget фиксировали жалобы о недоступности сервиса. Представители провайдера занимаются восстановительными работами и детальным расследованием произошедшего.

    «Инженеры выполняют ручную настройку инфраструктуры непосредственно в дата‑центрах. Для решения задачи задействованы все необходимые ресурсы — команды работают в усиленном режиме», — рассказали в компании.

    Ранее зампред правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков предложил создать площадку для хранения резервных копий данных и сервисов — так называемый ЦОД «Судного дня». По его словам, бэкап — это то, что позволяет любому сегодня провайдеру услуг очень быстро восстановиться.

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