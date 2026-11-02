Облачный провайдер Beget сообщил о крупном сбое

Сбой в работе на всех уровнях архитектуры произошел у облачного провайдера и регистратора Beget. Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

Сотрудники Beget фиксировали жалобы о недоступности сервиса. Представители провайдера занимаются восстановительными работами и детальным расследованием произошедшего.

«Инженеры выполняют ручную настройку инфраструктуры непосредственно в дата‑центрах. Для решения задачи задействованы все необходимые ресурсы — команды работают в усиленном режиме», — рассказали в компании.

Ранее зампред правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков предложил создать площадку для хранения резервных копий данных и сервисов — так называемый ЦОД «Судного дня». По его словам, бэкап — это то, что позволяет любому сегодня провайдеру услуг очень быстро восстановиться.