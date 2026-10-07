Психотерапевт Схинас предупредила об опасности ИИ-психологов

Психотерапевт Схинас считает, что искусственный интеллект следует использовать лишь как вспомогательный инструмент. По ее мнению, воспринимать ИИ как полноценную замену психотерапии опасно. Если человек пытается самостоятельно диагностировать и лечить свои состояния с помощью алгоритмов, это может нанести вред. ИИ полезен только при разумном применении в качестве дополнения к основной терапии.