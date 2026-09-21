Психолог Симич посоветовала разрешать детям использовать ИИ с 14 лет

Детям стоит самостоятельно пользоваться искусственным интеллектом примерно с 14–15 лет, когда сформируются навыки поиска, анализа и структурирования информации. Об этом рассказала медицинский психолог Российской детской клинической больницы Ольга Симич, сообщает RT .

Симич объяснила, что мышление развивается через ощущения, практические действия, эмоции, поиск решений и освоение навыков. Если ребенок получает готовые ответы от нейросети, не пытаясь разобраться в вопросе, это может помешать развитию самостоятельности.

В дошкольном возрасте детям важно изучать предметы и связи между ними через собственный опыт. С началом учебы развивается словесно-логическое мышление: ребенок учится анализировать факты и формулировать выводы.

Психолог допустила использование ИИ вместе с родителями в возрасте восьми-десяти лет. Взрослым следует объяснять, как искать и проверять сведения. Детям четырех-пяти лет стоит рассказывать, что ИИ работает по алгоритмам и предлагает типичные ответы.

Родителям также необходимо устанавливать ограничения: не позволять детям передавать личные данные и секреты нейросетям, а также списывать задания. Симич добавила, что общение с ИИ не должно заменять взаимодействие с людьми, поскольку социальные навыки формируются в реальном общении.