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    Киберэксперт Бедеров предупредил об ошибках и выдумках искусственного интеллекта

    Искусственный интеллект может допускать ошибки и выдумывать факты, поэтому его ответы нужно проверять, особенно в медицине, праве и финансах. Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рекомендовал не загружать в нейросети личные данные, сообщает RT.

    Бедеров пояснил, что качество ответа зависит от четкости запроса. Он посоветовал дополнительно попросить нейросеть проверить свой результат и указать источники, использованные при формировании ответа.

    «ИИ не обладает сознанием и не несет ответственности. Это вероятностная модель, которая может ошибаться, а иногда и откровенно выдумывать факты», — сказал Бедеров.

    Эксперт призвал не сообщать сервисам фамилию, имя и отчество, адрес, телефон, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, реквизиты карт и счетов. Не следует загружать фотографии документов, биометрию, сведения о третьих лицах, коммерческую и служебную информацию, пароли и ключи доступа.

    Бедеров напомнил, что персональные данные в России регулирует закон 152-ФЗ. Зарубежные сервисы могут обрабатывать сведения вне российской юрисдикции, поэтому для чувствительных задач эксперт рекомендовал выбирать отечественные решения.

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