HR-эксперт Мурадян указал на проблему нейросетей на рынке труда

Рынок труда столкнулся с проблемой использования нейросетей: соискатели применяют ИИ для создания резюме, а работодатели — для их отбора. Об этом RTVI заявил HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян.

По словам руководителя агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадяна, ситуация на рынке труда превратилась в противостояние «машин против машин». Соискатели массово используют нейросети для генерации резюме с несуществующим опытом, а работодатели в ответ внедрили ATS-фильтры — системы автоматического отбора, которые мгновенно отклоняют кандидатов, не соответствующих заданным параметрам.

«Это фильтры, которые позволяют сразу, моментально, за 0,15 секунды кидать отказ кандидату по резюме», — уточнил Мурадян.

Такая система вводит в замешательство обе стороны: кандидаты не понимают, почему получают мгновенные отказы от робота, даже не доходя до живого рекрутера, а работодатели сталкиваются с огромными потоками откликов от людей, которые зачастую даже не читали текст вакансии, полагаясь исключительно на алгоритмы поиска.

По мнению эксперта, выход из этой технологической ловушки у каждой из сторон должен быть своим. Соискателям необходимо отказаться от слепого копирования текстов от искусственного интеллекта и научиться писать сопроводительные письма и резюме самостоятельно, подчеркивая реальный опыт.