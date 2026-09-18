IT-эксперт Бедеров призвал не передавать нейросетям пароли и документы
IT-эксперт Игорь Бедеров предупредил, что пользователям не следует отправлять нейросетям личные данные, платежную информацию и рабочие документы. Содержимое переписки может быть доступно разработчику, подрядчикам или при взломе сервера, сообщает «Газета.ru».
Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России пояснил, что шифрование SSL защищает данные только во время передачи с устройства на сервер. После поступления на сервер информация расшифровывается и может обрабатываться оператором сервиса.
Бедеров посоветовал не вводить в публичные ИИ-сервисы пароли, коды доступа, API-ключи, seed-фразы криптокошельков, номера карт и сведения о транзакциях. Не следует передавать также персональные данные других людей, медицинскую информацию, коммерческую или государственную тайну и интимные сведения, пишет ИА НСН.
По словам эксперта, объем утечек конфиденциальной информации из российских компаний через публичные ИИ-сервисы в 2025 году вырос в 30 раз. Он связал это с тем, что сотрудники загружают в нейросети рабочие документы без оценки рисков.