IT-эксперт Бедеров призвал не передавать нейросетям пароли и документы

IT-эксперт Игорь Бедеров предупредил, что пользователям не следует отправлять нейросетям личные данные, платежную информацию и рабочие документы. Содержимое переписки может быть доступно разработчику, подрядчикам или при взломе сервера, сообщает « Газета.ru ».

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России пояснил, что шифрование SSL защищает данные только во время передачи с устройства на сервер. После поступления на сервер информация расшифровывается и может обрабатываться оператором сервиса.

Бедеров посоветовал не вводить в публичные ИИ-сервисы пароли, коды доступа, API-ключи, seed-фразы криптокошельков, номера карт и сведения о транзакциях. Не следует передавать также персональные данные других людей, медицинскую информацию, коммерческую или государственную тайну и интимные сведения, пишет ИА НСН.

По словам эксперта, объем утечек конфиденциальной информации из российских компаний через публичные ИИ-сервисы в 2025 году вырос в 30 раз. Он связал это с тем, что сотрудники загружают в нейросети рабочие документы без оценки рисков.