Физик Юрасов разъяснил, почему смартфон быстрее разряжается без сети

При слабом сигнале или отсутствии связи телефон теряет заряд даже с выключенным экраном. Причины объяснил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, сообщает Life.ru .

Юрасов связал повышенный расход энергии с работой радиомодуля. При слабом покрытии смартфон активнее взаимодействует с сетью и может увеличивать мощность передачи. Сигнал ослабляют расстояние, стены, рельеф и другие препятствия.

Телефон не только принимает сигнал базовой станции, но и передает данные обратно. При нестабильной связи он чаще ищет станцию и повторно подключается. В автомобиле или поезде устройство может многократно переключаться между ячейками сети.

Даже при полном отсутствии покрытия смартфон продолжает периодически искать связь. Поэтому за несколько часов в подвале или подземном паркинге он способен потерять значительную часть заряда.

Плохое соединение также замедляет передачу данных и требует повторной отправки. Компоненты дольше остаются активными, а телефон может нагреваться. Однако тепло выделяют и процессор, дисплей, камера, аккумулятор при зарядке: нагрев сам по себе не доказывает проблему со связью.

Если покрытия заведомо нет и связь не нужна, авиарежим отключит поиск базовых станций и сократит расход энергии.