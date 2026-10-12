Вопросами защиты ЦОД займутся Минцифры и Минобороны

В Минцифры совместно с Минобороны работают над решением вопроса по защите центров обработки данных. Об этом заявил министр Максут Шадаев на заседании IT-комитета.

Он подтвердил, что «Яндекс» столкнулся с беспрецедентной атакой.

«Минцифры совместно с Минобороны обсуждают вопрос прикрытия этих объектов», — уточнил министр.

Шадаев добавил, что сервисы продолжают работать, несмотря на атаки. По его словам, специалисты уделяют необходимое внимание в том числе резервированию.

Ранее ВСУ ударили по дата-центрам «Яндекса» в Калуге и Владимире. Компания восстанавливает работу своих сервисов после сбоя, функционировать начали платформы «Алиса», «Поиск», «Яндекс Карты», «Такси», «Почта». В «Яндексе» отметили, что запускают в первую очередь сервисы, которыми пользуется больше всего людей.

В компании делают все возможное, чтобы платформы функционировали в полном объеме во всех регионах.