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    Вопросами защиты ЦОД займутся Минцифры и Минобороны

    Фото: РИА «Новости»

    В Минцифры совместно с Минобороны работают над решением вопроса по защите центров обработки данных. Об этом заявил министр Максут Шадаев на заседании IT-комитета.

    Он подтвердил, что «Яндекс» столкнулся с беспрецедентной атакой.

    «Минцифры совместно с Минобороны обсуждают вопрос прикрытия этих объектов», — уточнил министр.

    Шадаев добавил, что сервисы продолжают работать, несмотря на атаки. По его словам, специалисты уделяют необходимое внимание в том числе резервированию.

    Ранее ВСУ ударили по дата-центрам «Яндекса» в Калуге и Владимире. Компания восстанавливает работу своих сервисов после сбоя, функционировать начали платформы «Алиса», «Поиск», «Яндекс Карты», «Такси», «Почта». В «Яндексе» отметили, что запускают в первую очередь сервисы, которыми пользуется больше всего людей.

    В компании делают все возможное, чтобы платформы функционировали в полном объеме во всех регионах.

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