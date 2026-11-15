Точилин сравнил с американскими горками игру «Спартака»

Бывший защитник сборной России Александр Точилин отметил нестабильность «Спартака», но включил команду в число претендентов на медали. Он также оценил характер москвичей в матче с «Акроном», сообщает Metaratings.ru .

8 ноября «Спартак» дома обыграл «Акрон» со счетом 2:1 в 14-м туре Российской премьер-лиги. В концовке вратарь хозяев Александр Максименко получил красную карточку. Москвичи сохранили победный счет в меньшинстве.

Точилин пояснил, что команда способна побеждать прямых конкурентов в борьбе за медали и уступать аутсайдерам. По его оценке, в игре с «Акроном» футболисты проявили характер, однако об их результатах стоит судить на более длинной дистанции. Среди других претендентов на медали он назвал ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Зенит».

После 14 туров «Спартак» занимает третье место с 29 очками. Следующий матч команда проведет 22 ноября в гостях у махачкалинского «Динамо».