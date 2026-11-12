Мирра Андреева одержала победу над Соболенко на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева победила белоруску Арину Соболенко во втором туре группового этапа на Итоговом турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) со счетом 6:4, 6:0. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Спортсменка досрочно вышла в полуфинал. Она призналась, что счастлива и чувствует себя заряженной энергией.

«Я рада даже больше, чем после своего первого матча», — подчеркнула Андреева.

Она назвала Собенко опытным и упорным противником, с которым сложно играть.

«Я чувствовала давление вплоть до самого последнего розыгрыша и очень рада, что смогла направить в нужное русло то разочарование, которое испытывала еще с разминки — если честно», — добавила спортсменка.

По ее словам, трансформация разочарования в позитивную энергию помогло ей играть агрессивнее и смелее выполнять удары.

Ранее Андреева одолела на корте украинскую теннисистку Элину Свитолину. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:0. Для россиянки это был дебютный матч на Итоговом турнире WTA.