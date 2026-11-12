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    Мирра Андреева одержала победу над Соболенко на Итоговом турнире WTA

    Фото: РИА «Новости»

    Российская теннисистка Мирра Андреева победила белоруску Арину Соболенко во втором туре группового этапа на Итоговом турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) со счетом 6:4, 6:0. Об этом сообщил «Чемпионат».

    Спортсменка досрочно вышла в полуфинал. Она призналась, что счастлива и чувствует себя заряженной энергией.

    «Я рада даже больше, чем после своего первого матча», — подчеркнула Андреева.

    Она назвала Собенко опытным и упорным противником, с которым сложно играть.

    «Я чувствовала давление вплоть до самого последнего розыгрыша и очень рада, что смогла направить в нужное русло то разочарование, которое испытывала еще с разминки — если честно», — добавила спортсменка.

    По ее словам, трансформация разочарования в позитивную энергию помогло ей играть агрессивнее и смелее выполнять удары.

    Ранее Андреева одолела на корте украинскую теннисистку Элину Свитолину. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:0. Для россиянки это был дебютный матч на Итоговом турнире WTA.

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