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    Сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ в Софии

    Pavel Kashaev/Global Look Press
    Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

    В Болгарии сборная России выиграла медальный зачет Европы по боксу, завоевав семь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды. Турнир прошел под эгидой World Boxing.

    В Софии российские боксеры завоевали 15 медалей. Это лучший результат на турнире. Россияне выступали с национальной символикой.

    Чемпионами Европы стали Давид Суров, Вячеслав Рогозин, Сергей Колденков, Чеэрав Ашалаев, Дмитрий Карманов, Давид Суров, Юлия Чумгалакова и Азалия Аминева, выигравшие финальные поединки.

    Серебро досталось пятерке российских боксеров — Баиру Батлаеву, Исмаилу Муцольгову, Людмиле Воронцовой, Анастасии Демурчян и Ксении Олифиренко. Анастасия Кооль, Салтанат Меденова и Надежда Голубева забрали бронзу.

    Турецкие боксеры заняли второе место, завоевав четыре золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей. Азербайджанские спортсмены стали третьими с результатом — два золота, одно серебро и две бронзы.

    Ранее боксеры из Подмосковья выиграли пять медалей на чемпионате России.

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