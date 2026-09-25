Сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ в Софии

В Болгарии сборная России выиграла медальный зачет Европы по боксу, завоевав семь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды. Турнир прошел под эгидой World Boxing.

В Софии российские боксеры завоевали 15 медалей. Это лучший результат на турнире. Россияне выступали с национальной символикой.

Чемпионами Европы стали Давид Суров, Вячеслав Рогозин, Сергей Колденков, Чеэрав Ашалаев, Дмитрий Карманов, Давид Суров, Юлия Чумгалакова и Азалия Аминева, выигравшие финальные поединки.

Серебро досталось пятерке российских боксеров — Баиру Батлаеву, Исмаилу Муцольгову, Людмиле Воронцовой, Анастасии Демурчян и Ксении Олифиренко. Анастасия Кооль, Салтанат Меденова и Надежда Голубева забрали бронзу.

Турецкие боксеры заняли второе место, завоевав четыре золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей. Азербайджанские спортсмены стали третьими с результатом — два золота, одно серебро и две бронзы.

Ранее боксеры из Подмосковья выиграли пять медалей на чемпионате России.