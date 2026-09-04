Мишарина победила в юниорском ЧМ в плавании на 7,5 километра на открытой воде

Российская пловчиха Ксения Мишарина выиграла золотую медаль на юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде в аргентинском Санта-Фе. Она стала лучшей на дистанции 7,5 километра среди девушек 16–17 лет.

Мишарина преодолела дистанцию за 1 час 29 минут 22,5 секунды. Второй финишировала американка Бринкли Хансен, которая уступила россиянке 3,3 секунды. Бронзовую медаль завоевала представительница Австралии Оливия Галеа с отставанием в 3,7 секунды.

Юниорский чемпионат мира по плаванию на открытой воде проходит в Санта-Фе с 3 по 6 сентября.

Ранее на чемпионате Европы в Париже в составе сборной России спортсмен из Московской области Иван Гирев вместе с товарищами по команде Василием Кукушкиным, Александром Щеголевым и Егором Корневым завоевал серебряную медаль в эстафете 4×100 метров вольным стилем.