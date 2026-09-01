Российская сборная по дзюдо выиграла общий зачет турнира в Лозанне

Национальная команда России по дзюдо вернулась в Москву после триумфального выступления на этапе «Большого шлема» в швейцарской Лозанне. Российская сборная уверенно заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав семь медалей: две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые, сообщил сайт Zvezdanews .

Первое золото соревнований в весовой категории до 48 килограммов принесла Марина Воробьева. На пути к высшей ступени пьедестала она взяла реванш у чемпионки Европы из Франции Ширин Букли, которой ранее дважды уступала на континентальных первенствах.

«Соперница одна была француженка — у нее было принципиально взять реванш, потому что я ей два раза проигрывала на чемпионатах Европы, и в этот раз получилось выиграть», — рассказала победительница.

Российские спортсмены поднимались на пьедестал с национальным флагом под звуки гимна. Международная федерация дзюдо вернула отечественным атлетам право использовать национальную символику в конце 2025 года. Соответствующее решение исполнительного комитета организации вступило в силу перед этапом в Абу-Даби.