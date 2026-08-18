Пловцы из Московской области завоевали 4 медали на чемпионате Европы

Подмосковные спортсмены Иван Гирев и Роман Акимов в составе сборной России отличились на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Иван Гирев завоевал три медали: золото, серебро и бронзу. В смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем он стал победителем вместе с Дарьей Клепиковой, Кирой Манохиной и Егором Корнеевым. Также Гирев вместе с Василием Кукушкиным, Александром Щеголевым и Егором Корнеевым завоевал серебряную медаль в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Бронзовую медаль в смешанной эстафете 4×200 метров вольным стилем завоевала сборная России, в составе которой выступали Иван Гирев и Роман Акимов. Их коллегами по команде стали Григорий Вековищев, Ксения Мишарина и Дарья Клепикова. Роман Акимов выступал в предварительном заплыве эстафеты, а Иван Гирев вышел на финальный старт.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходил с 10 по 16 августа в Париже. Для российских пловцов это был первый крупный международный старт после снятия ограничений.