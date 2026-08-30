Российские дзюдоисты стали лидерами медального зачета турнира в Лозанне

Сборная России по дзюдо завоевала семь наград на турнире Большого шлема в Лозанне и стала лидером медального зачета, оставив позади команды Японии и Германии. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ» .

Золотые медали в копилку российской команды принесли Марина Воробьева и Инал Тасоев. Серебро досталось Данилу Лаврентьеву. Бронзовые медали завоевали Мадина Таймазова, Мария Иванова, Рамазан Абдулаев и Егор Андонин.

Турнир Большого шлема по дзюдо прошел в Лозанне с 28 по 30 августа.

С ноября 2025 года российские дзюдоисты выступают под национальным флагом и с гимном. Ограничение с них сняла Международная федерация дзюдо.

На минувшей неделе российские гимнасты стали лидерами медального зачета на чемпионате Европе, прошедшего в Загребе. В общей сложности спортсмены увезли с соревнований 28 наград, в том числе 10 золотых, 12 серебряных и шесть бронзовых медалей.