Профессор Леднев допустил рост доли занимающихся спортом россиян до 70%

К 2030 году семь из десяти россиян могут регулярно заниматься спортом. Вице-президент Университета «Синергия», профессор Владимир Леднев счел эту цель достижимой, сообщает Общественная Служба Новостей .

С 2025 года в России по решению президента Владимира Путина действует госпрограмма «Спорт Россия». Она охватывает физкультуру, массовый и детский спорт, а также спорт высших достижений. Сейчас регулярно тренируются более 60% граждан.

Леднев отметил, что особого внимания требуют люди в возрасте 30–60 лет и старше 60 лет. Главным препятствием для достижения целевого показателя он назвал трудности со строительством доступной и удобной спортивной инфраструктуры в регионах.

По словам профессора, объекты должны находиться рядом с домом, работой и местом учебы. В малых городах и селах инфраструктура развивается медленнее, чем в мегаполисах. Следующим шагом может стать создание спортивных клубов по месту жительства.

Леднев также подчеркнул роль соревнований: они привлекают людей, которым недостаточно одних тренировок. Он указал на важность единой системы состязаний на городском и региональном уровнях и участия спортивных федераций в популяризации своих дисциплин.