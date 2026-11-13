Аргентинец Маурисио Почеттино возглавил «Манчестер Юнайтед»
Аргентинца Маурисио Почеттино назначили новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Клуб достиг договоренности с Федерацией футбола США об освобождении Почеттино и членов его тренерского штаба от обязанностей в мужской национальной сборной США по завершении их работы с командой», — отметили в «Манчестер Юнайтед».
На новую работу аргентинец выйдет уже 18 ноября. За свою карьеру он успел поработать с клубами «Эспаньолом», «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».
Накануне после неудачного старта сезона от должности главного тренера освободили Майкла Каррика. Он возглавлял команду с января и руководил ею меньше года.
Читайте также