Полузащитник «Зенита» Ерохин заявил, что резкость Месси в игре и его работа с мячом были на великолепном уровне

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с Metaratings.ru прокомментировал решение 39-летнего нападающего Лионеля Месси завершить международную карьеру. Форвард объявил об уходе из сборной Аргентины в своих социальных сетях в понедельник, 31 августа.

Ерохин принимал участие в товарищеском матче России и Аргентины в Москве в 2017 году, который завершился победой южноамериканцев со счетом 1:0.

«На его игре выросло целое поколение. Сложно играть как Месси, но все смотрели и восхищались им за национальную команду. Футбол сборных много потеряет от этого решения», — сказал игрок.

Футболист отметил, что грустит из-за ухода легенды, но рад продолжению его клубной карьеры. По словам полузащитника, противостоять аргентинцу было непросто.

«Помню, как играл против него. Хоть матч и был давно, было непросто. Его резкость, работа с мячом были на великолепном уровне», — добавил Ерохин.

Месси выиграл со сборной чемпионат мира-2022 и два Кубка Америки. Он также дважды доходил до финала ЧМ, уступив Германии (0:1) в 2014 году и Испании (0:1) в 2026-м.