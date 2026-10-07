«Наслаждайся жизнью, брат». Роналдиньо поддержал Месси перед прощанием со сборной

Роналдиньо обратился к Месси перед его прощальным матчем за сборную

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо опубликовал обращение к Лионелю Месси перед его последним матчем за национальную команду. Он поделился в Instagram* воспоминаниями об их совместной игре и пожелал аргентинцу счастья.

«Какое удовольствие и радость быть с самого первого дня частью твоей истории. Ты заставлял нас улыбаться и наслаждаться футболом. Твое имя вписано в историю Аргентины и всего мира. <…> Наслаждайся жизнью, брат. Желаю тебе всего наилучшего сегодня и всегда», — написал Роналдиньо.

Он вспомнил, как они с Месси осуществили общую мечту и стали чемпионами мира. Футболист отметил, что аргентинец полностью отдавал себя команде и стране, а также добавил, что семейные обстоятельства способны сильно поменять жизненные приоритеты.

Месси и Роналдиньо выступали вместе за «Барселону». Прощальным матчем для аргентинца стала игра со сборной Бенина.

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