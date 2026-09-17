Месси стал обладателем 49-го трофея в карьере

Американский футбольный клуб «Интер Майами» одержал победу над мексиканским «Крус Асуль» и завоевал Кубок Кампеонес. Первый гол на 24-й минуте забил аргентинский нападающий Лионель Месси, сообщил World Soccer Talk .

Американцы разгромили «Крус Асуль» со счетом 2:0. Второй гол забил Каземиро на 81-й минуте.

Благодаря победе «Интер Майами» Месси получил 49-й трофей. Всего на счету 39-летнего нападающего 929 голов за карьеру. Новая победа стала для него четвертой наградой в Южной Флориде и 48-м командным титулом в профессиональной карьере.

«Месси открыл счет, забив свой 100-й гол в составе „Интер Майами“, отправив мяч головой после навеса Луиса Суареса», — отметило издание.

Победа также обеспечила американскому ФК четвертую крупную награду в истории франшизы.

Ранее легендарный форвард официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Он назвал свое решение болезненным и признался, что оно отзывается болью внутри него.