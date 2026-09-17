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    Месси стал обладателем 49-го трофея в карьере

    Shaina Benhiyoun/Keystone Press Agency
    Фото: Shaina Benhiyoun/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Американский футбольный клуб «Интер Майами» одержал победу над мексиканским «Крус Асуль» и завоевал Кубок Кампеонес. Первый гол на 24-й минуте забил аргентинский нападающий Лионель Месси, сообщил World Soccer Talk.

    Американцы разгромили «Крус Асуль» со счетом 2:0. Второй гол забил Каземиро на 81-й минуте.

    Благодаря победе «Интер Майами» Месси получил 49-й трофей.  Всего на счету 39-летнего нападающего 929 голов за карьеру. Новая победа стала для него четвертой наградой в Южной Флориде и 48-м командным титулом в профессиональной карьере.

    «Месси открыл счет, забив свой 100-й гол в составе „Интер Майами“, отправив мяч головой после навеса Луиса Суареса», — отметило издание.

    Победа также обеспечила американскому ФК четвертую крупную награду в истории франшизы.

    Ранее легендарный форвард официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Он назвал свое решение болезненным и признался, что оно отзывается болью внутри него.