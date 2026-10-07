Прощальный матч Месси прервали на 10-й минуте ради салюта и аплодисментов

Товарищеский матч сборных Аргентины и Бенина приостановили на 10-й минуте в честь капитана аргентинской команды Лионеля Месси. Игра началась на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

При счете 0:0 на арене устроили салют, а зрители, футболисты и тренеры обеих команд аплодировали Месси, который играл под номером 10. Примерно через минуту встреча продолжилась.

В конце августа нападающий, который выступает за американский клуб «Интер Майами», объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Игра с Бенином станет для него последней.

Ранее, подъезжая к стадиону на командном автобусе, 39-летний нападающий вытирал глаза платком, не сумев сдержать слез. Игру на стадионе посетили почти 85 тысяч зрителей, еще сотни болельщиков собрались около арены.