Месси сократил отставание от мирового рекорда по голам со штрафных ударов
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сократил отставание от мирового рекорда по голам со штрафных ударов до двух мячей. Об этом сообщил ТАСС.
Футболист достиг отметки в 76 голов, которые он забил таким образом. Лидер же по голам со штрафных — бразилец Марселиньо Кариока. Спортсмену удалось отправить мяч в сетку 78 раз.
Также Месси упрочил лидерство в перечне лучших бомбардиров турнира. На его счету 21 гол.
Недавно стало известно, что аргентинский форвард завоевал 49-й трофей за свою карьеру. В матче против «Крус Асуль» он забил первый гол и получил Кубок Кампеонес. Мяч в воротах стал сотым от Месси в составе «Интер Майами».
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