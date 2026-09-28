Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сократил отставание от мирового рекорда по голам со штрафных ударов до двух мячей. Об этом сообщил ТАСС .

Футболист достиг отметки в 76 голов, которые он забил таким образом. Лидер же по голам со штрафных — бразилец Марселиньо Кариока. Спортсмену удалось отправить мяч в сетку 78 раз.

Также Месси упрочил лидерство в перечне лучших бомбардиров турнира. На его счету 21 гол.

Недавно стало известно, что аргентинский форвард завоевал 49-й трофей за свою карьеру. В матче против «Крус Асуль» он забил первый гол и получил Кубок Кампеонес. Мяч в воротах стал сотым от Месси в составе «Интер Майами».