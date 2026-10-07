Месси расплакался в автобусе перед последним матчем за сборную Аргентины

Футболист Лионель Месси расплакался по дороге на стадион «Монументаль» в Буэнос-Айресе, где пройдет его прощальный матч за сборную Аргентины. Кадры показал телеканал La Nacion+ .

Во время прямой трансляции из автобуса команды 39-летний нападающий вытер глаза платком. В товарищеской игре аргентинцы встретятся со сборной Бенина. На стадион пришли почти 85 тысяч зрителей, еще сотни болельщиков собрались у арены.

В конце августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной. За национальную команду он провел 207 матчей и забил 125 голов. Аргентинец дважды выиграл Кубок Америки и стал чемпионом мира в 2022 году. Месси также восемь раз получал «Золотой мяч».