ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026

Гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала в матче 1/16 с аргентинской сборной в финале ЧМ-2026 признали лучшим на турнире. Об этом сообщили на сайте ФИФА.

Футболист забил мяч на 103-й минуте встречи. Это позволило сборной Кабо-Верде сравнять счет. При этом команда уступила аргентинцам в дополнительное время — 2:3.

«Надеюсь, я смогу сфотографироваться рядом с Месси», — сказал Кабрал перед тем, как выйти на одну сцену с футбольными VIP-персонами.

Сам футболист рассказал, что в тот момент, когда он обошел соперника, то увидел брешь в обороне и подумал, что стоит попробовать забить гол. Он признался, что хорошо бьет обеими ногами. Кабрала нацелился на верхний угол и попал туда, причем сначала даже сам не поверил, что получилось.

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