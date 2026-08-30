Покер Лионеля Месси принес «Интер Майами» победу над «Монреалем»

В матче регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» разгромил «Клеб де Фут Монреаль» со счетом 7:1. Об этом сообщило РИА «Новости Спорт» .

Этот результат стал самым крупным в истории клуба в MLS — впервые команда забила семь голов за один матч.

Главным героем встречи стал Лионель Месси, оформивший покер. Аргентинец забил на 40-й, 52-й, 83-й и 90+6-й минутах, а также отдал голевой пас на Суареса. Кроме того, отличились Каземиро (20-я минута) и Александр Шоу (89-я). Единственный мяч гостей забил Фабиан Герберс (37-я).

«Интер Майами» с 42 очками идет вторым в Восточной конференции. «Монреаль» (21 очко) — на 14-м месте. Рекорд MLS по числу голов в одной игре принадлежит «Лос-Анджелес Гэлакси» — 8:1 в матче с «Далласом» в 1998 году.

В июле Месси заявил, что сыграл за сборную Аргентины в последний раз.