Месси заявил партнером, что сыграл последний матч за сборную Аргентины

Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил партнерам, что сыграл за национальную команду последний раз. Об этом написал журналист Эрнан Кастильо в соцсети Х.

По его данным, футболист обратился к партнерам в раздевалке после финальной игры. Аргентина в дополнительное время проиграла испанской сборной со счетом 0:1.

Месси 39 лет, с 2023 года он играет за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». В Европе выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», с которой четырежды побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За плечами Месси — «Золотой мяч» за ЧМ-2022, серебро 2014 и 2026, олимпийское золото 2008, два Кубка Америки (2021, 2024). Также он рекордсмен по числу «Золотых мячей» — восемь.

Ранее бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил поражение Аргентины в финале ЧМ-2026.