Один из вариантов самостоятельной поездки по Золотому кольцу на автомобиле из Москвы — до Рыбинска через Калязин, Мышкин и Углич. Там не так много туристов, но есть чем полюбоваться, рассказала 360.ru журналист, блогер, автор фильмов о путешествиях и книги «Золотое кольцо. Очарование древних городов» Юлия Акименко.

«Калязин — очень красивый город — еще лет пять назад он выглядел достаточно грустно, а сейчас — уже очень-очень даже приветливо. Сделали большую реконструкцию набережной, можно погулять по ней, посетить колокольню, стоящую в воде. Это совсем рядом с Москвой, очень легко добраться», — отметила собеседница канала.

В Угличе тоже идут масштабные реставрации, реконструируют разрушенные крепостные стены.

Мышкин знаменит большим количеством камерных музеев. А в Рыбинске можно погрузиться в атмосферу ХIХ — начала ХХ веков: все вывески в городе стилизованы под старинные.

Подробнее об этом маршруте, об истории и развитии Золотого кольца — в материале 360.ru.