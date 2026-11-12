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    Жестокое убийство в Петербурге: мужчина перерезал горло своей экс-подруге на пороге кризисного центра

    Мужчина жестоко убил знакомую на пороге кризисного центра в Петербурге

    Фото: РИА «Новости»

    Мужчина в Санкт-Петербурге перерезал горло своей бывшей подруге на пороге кризисного центра, куда девушка пришла за помощью. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью», сообщили в Следственном комитете по региону.

    Нападение произошло днем у входа в кризисный центр на улице Вавилова. Мужчина нанес своей знакомой множество ударов ножом, а потом перерезал ей горло. Пострадавшей оказали помощь, но спасти ее не удалось.

    По данным телеграм-канала Baza, 25-летняя девушка пришла в кризисный центр за помощью. Мужчина регулярно избивал подругу, и она решила уйти от него. Девушке пришлось скрываться от агрессивного приятеля, но он ее выследил и напал.

    После нападения мужчина сбежал, но потом сам позвонил в 112 и признался в совершенном нападении. Нападавшего задержали, против него возбудили уголовное дело.

    Следователи назначили судебные экспертизы.

    На прошлой неделе в Санкт-Петербурге грабители напали на пенсионерку, привязали к кровати и, угрожая утюгом, забрали из сейфа деньги и украшения. Ущерб составил более одного миллиона рублей.

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