Жестокое убийство в Петербурге: мужчина перерезал горло своей экс-подруге на пороге кризисного центра

Мужчина в Санкт-Петербурге перерезал горло своей бывшей подруге на пороге кризисного центра, куда девушка пришла за помощью. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью», сообщили в Следственном комитете по региону.

Нападение произошло днем у входа в кризисный центр на улице Вавилова. Мужчина нанес своей знакомой множество ударов ножом, а потом перерезал ей горло. Пострадавшей оказали помощь, но спасти ее не удалось.

По данным телеграм-канала Baza, 25-летняя девушка пришла в кризисный центр за помощью. Мужчина регулярно избивал подругу, и она решила уйти от него. Девушке пришлось скрываться от агрессивного приятеля, но он ее выследил и напал.

После нападения мужчина сбежал, но потом сам позвонил в 112 и признался в совершенном нападении. Нападавшего задержали, против него возбудили уголовное дело.

Следователи назначили судебные экспертизы.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге грабители напали на пенсионерку, привязали к кровати и, угрожая утюгом, забрали из сейфа деньги и украшения. Ущерб составил более одного миллиона рублей.