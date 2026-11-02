В Барнауле менеджер автосалона похитил девять машин клиентов

Сотрудник автосалона в Барнауле похитил девять автомобилей клиентов. Сумма ущерба составила почти 14 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, жертвами могли стать более 100 автовладельцев. Уголовное дело о мошенничестве уже рассматривает суд.

Один из пострадавших рассказал 360.ru, как лишился машины. В марте 2026 года он сдал автомобиль на комиссию в салон с хорошим рейтингом. Вскоре менеджер сообщил, что нашелся покупатель. Мужчине прислали гарантийное письмо с обещанием перевести деньги за 28 рабочих дней. В срок средства не поступили.

«Они начали рассказывать сказки про арестованные счета. Я написал претензию, они пообещали рассчитаться до 15 октября. Но денег так и нет», — поделился собеседник 360.ru.

Ранее в Одинцове задержали мужчину за кражу украшений на 250 тысяч рублей.