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    На Калининградской ТЭЦ отключилась часть оборудования, нагрузка перераспределена

    Фото: 360.ru

    Минувшей ночью часть Калининграда осталась без света из-за неполадок на городской ТЭЦ-2. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

    «В результате срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ 2 отключилась часть оборудования», — отметила она.

    Башкирова добавила, что нагрузку уже перераспределили на другие станции.

    Пресс-секретарь привела комментарий электроснабжающей организации «Россети Янтарь». В компании уточнили, что технологических нарушений на объектах нет.

    «Идет включение оборудования, поэтапное обеспечение электроэнергией потребителей», — отметили в сообщении.

    Россети пообещали подключить всех в течение часа. Сообщение было опубликовано в 2:20.

    Ранее в Свердловской области часть потребителей осталась без электричества из-за непогоды. Причиной стали мокрый снег и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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