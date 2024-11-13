Выстрелившему в девушку аниматору квеста предъявили обвинение в Москве

В Москве предъявили обвинение актеру и организатору квеста, во время которого пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета столицы.
Уголовное дело расследуют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Аниматора и организатора квеста задержали.
«С обвиняемыми продолжается проведение необходимых следственных действий», — уточнили в пресс-службе.
Аниматор ранил 19-летнюю студентку из пистолета во время интерактивной игры «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в Москве.
Владелица квеста Юлия Царская рассказала 360.ru, что мужчина действовал не по сценарию и вообще неизвестно, откуда у него оказалось оружие. Стрелявшего актера уволили.
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