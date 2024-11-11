Аниматора, ранившего 19-летнюю студентку из пистолета во время интерактивной игры «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в Москве, накажут. Об этом в интервью 360.ru сообщала владелица квеста Юлия Царская.

«Ведется разбирательство вместе с правоохранительными органами, потому что это полное нарушение правил организации. У нас прописаны инструктаж, это несоответствие, во-первых, со сценарием. Во-вторых, это нарушение правил техники безопасности проведения игры. У нас достаточно жесткий контроль», — подчеркнула она.

Юлия добавила, что пока правоохранители выясняют, откуда у аниматора вообще было оружие. Также специалисты опрашивают других сотрудников. Видеозаписи с камер наблюдения также передают полицейским.

«В любом случае это не останется безнаказанным», — пообещала Юлия.

Ранее произошел другой шокирующий случай: в квест-руме Махачкалы «Дом ужаса» заживо сгорели две студентки. Девушки проходили испытание, привязанными к стулу, а аниматор устроил пожар.