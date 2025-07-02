Российский военный сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья

Офицер Орлов сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья и спас экипаж танка

Гвардии лейтенант Иван Орлов совершил подвиг на поле боя в ходе спецоперации. Военнослужащий выстрелом из ружья спас сослуживцев и танк от атаки украинского дрона, сообщили ТАСС в Минобороны.

Экипаж танка под командованием Орлова уничтожил около 20 украинских боевиков и вражескую технику артиллерийским огнем.

FPV-дрон пытался атаковать российских солдат при отходе на исходные позиции. Офицер заметил приближающийся беспилотник и схватил охотничье ружье, которое оказалось под рукой. Орлову хватило одного выстрела для уничтожения угрозы.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессионализму гвардии лейтенанта штурмовые подразделения смогли занять новые позиции без потерь.

Ранее в Минобороны России рассказали о подвиге рядового Михаила Беккерова. Он в одиночку спас 10 раненых сослуживцев под вражескими обстрелами.