Российский военный сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья

Гвардии лейтенант Иван Орлов совершил подвиг на поле боя в ходе спецоперации. Военнослужащий выстрелом из ружья спас сослуживцев и танк от атаки украинского дрона, сообщили ТАСС в Минобороны.
Экипаж танка под командованием Орлова уничтожил около 20 украинских боевиков и вражескую технику артиллерийским огнем.
FPV-дрон пытался атаковать российских солдат при отходе на исходные позиции. Офицер заметил приближающийся беспилотник и схватил охотничье ружье, которое оказалось под рукой. Орлову хватило одного выстрела для уничтожения угрозы.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессионализму гвардии лейтенанта штурмовые подразделения смогли занять новые позиции без потерь.
Ранее в Минобороны России рассказали о подвиге рядового Михаила Беккерова. Он в одиночку спас 10 раненых сослуживцев под вражескими обстрелами.
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