Сенатор обратился с предупреждением к диаспорам

Клишас: диаспоры не смогут диктовать России и ее народу свои правила

Никакие этнические диаспоры не смогут навязать свои правила России и ее народу. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале .

«Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — написал он.

До этого сенатор, комментируя ситуацию с азербайджанским криминалитетом, безоговорочно поддержал действия российских силовиков, борющихся с организованной преступностью.

Ранее в Екатеринбурге правоохранители задержали лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, а еще раньше — шестерых азербайджанцев, которые, по версии СК России, могут иметь отношение к нескольким убийства и покушениям на убийство в Свердловской области.

Власти Азербайджана отреагировали, задержав российских журналистов, которых унизили и избили.