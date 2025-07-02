Британцы задумали охладить Землю

Британские ученые получат дополнительное финансирование в размере более 50 миллионов фунтов на изучение технологий солнечной инженерии для декарбонизации и охлаждения Земли. Об этом сообщила пресс-служба Центра по восстановлению климата при Кембриджском университете.

Правительство Великобритании через Агентство перспективных исследований и изобретений (ARIA) выделит 56,8 миллиона фунтов (более 6,1 миллиарда рублей) на развитие солнечной геоинженерии.

Программа стартовала в 2024 году, теперь же власти утвердили дополнительное финансирование на проведение экспериментов на открытом воздухе, которые позволят восполнить пробелы в знаниях о механизмах охлаждения Земли.

«Декарбонизация жизненно важна, но наш текущий прогресс подвергает нас риску возникновения большого количества переломных моментов в климате, вызванных изменением температуры», — сказал директор программы Марк Саймс.

Ученым на правительственные деньги предстоит выяснить, можно ли безопасно охладить Землю в сроки, необходимые для предотвращения климатической катастрофы. Руководствуясь новыми данными, власти смогут более ответственно подходить к потенциальным вмешательствам.

Из-за глобального потепления без воды может остаться население Кабула, сообщили «Известия». Почти половина городских скважин уже пересохла.